Dinosaurier ziehen in Zoo Schmiding ein

Die neue Ausstellung startet im Herbst.

Im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels sind zwei lebensgroße Nachbildungen österreichischer Dinosaurier eingezogen: Struthiosaurus austriacus und Mochlodon. Der vier bis fünf Meter lange Struthiosaurus lebte vor rund 90 Millionen Jahren, war ein gepanzerter Pflanzenfresser mit Walnuss-großem Gehirn, der Mochlodon erreichte etwa zwei Meter Länge.

Die wetterfesten, naturgetreuen Modelle wurden auf Basis aktueller Forschung gefertigt. Projektleiter Stefan Hirtenlehner lobte den unkomplizierten Transport. Die Dinos eröffnen eine neue Ausstellung, die im Herbst startet. Ziel ist, Österreichs Erdgeschichte lebendig zu machen, Artenvielfalt und deren Schutz zu vermitteln und den Besuchern die Verbindung zwischen Urzeitriesen und heutigen Tierarten näherzubringen.