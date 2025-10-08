Alles zu oe24VIP
Wieder Verzögerung

Donaubrücke Mauthausen: Neues Gutachten sorgt für Empörung

08.10.25, 12:19
Ein neues Gutachten zum Artenschutz droht den Bau der Donaubrücke Mauthausen weiter zu verzögern. 

Mauthausen. Beim Bau der neuen Donaubrücke Mauthausen gibt es erneut Verzögerungen: Ein Gutachten im Auftrag des Bundesverwaltungsgerichts stuft die bisherigen Schutzmaßnahmen für den Mittelspecht als unzureichend ein. Damit droht dem UVP-Verfahren, das bereits seit fast vier Jahren läuft, eine weitere Verzögerung. WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer zeigt sich verärgert: „Diese Verfahrensverzögerungen sind schlicht und einfach inakzeptabel.“

WKO fordert Schutzkonzepte

Sie fordert von den Ländern Oberösterreich und Niederösterreich rasche Schutz- und Ausgleichskonzepte, um eine baldige Genehmigung zu ermöglichen. Laut Hummer sieht die UVP-Novelle 2023 ausdrücklich vor, dass solche Maßnahmen auch nach Baubeginn umgesetzt werden können. Besonders mit Blick auf die geplante dreimonatige Totalsperre der bestehenden Brücke 2028 sei ein rascher Fortschritt entscheidend, um massiven Ausweichverkehr und wirtschaftliche Nachteile in der gesamten Region zu vermeiden.

