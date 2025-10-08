Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Science Busters for Kids im Posthof.

Im Posthof

„Science Busters for Kids“: Wenn Wissenschaft Spaß macht

08.10.25, 12:07
Teilen

Wissenschaft zum Lachen und Staunen: Die Science Busters erklären Kids ab 9 die Welt. 

Linz. Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, um 14.30 Uhr bringen die Science Busters for Kids im Linzer Posthof Wissenschaft auf die Bühne – spannend, witzig und lehrreich zugleich.

Das Programm für Kinder ab 9 Jahren (empfohlen für 4.–7. Schulstufe) zeigt, was Forschung alles kann: Von Impfstoffen über Marsreisen bis zu Experimenten, die krachen, brennen und stinken. Kabarettist Martin Puntigam und sein Team beweisen, dass Fragen stellen klüger macht – und richtig Spaß macht es, wenn man live vor Ort dabei ist! Restkarten sind noch auf der Posthof-Website erhältlich, Kinder bezahlen 18 Euro, Erwachsene 24 Euro. Mehr Infos unter sciencebusters.at.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden