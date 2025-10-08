„Science Busters for Kids“: Wenn Wissenschaft Spaß macht

Wissenschaft zum Lachen und Staunen: Die Science Busters erklären Kids ab 9 die Welt.

Linz. Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, um 14.30 Uhr bringen die Science Busters for Kids im Linzer Posthof Wissenschaft auf die Bühne – spannend, witzig und lehrreich zugleich.

Das Programm für Kinder ab 9 Jahren (empfohlen für 4.–7. Schulstufe) zeigt, was Forschung alles kann: Von Impfstoffen über Marsreisen bis zu Experimenten, die krachen, brennen und stinken. Kabarettist Martin Puntigam und sein Team beweisen, dass Fragen stellen klüger macht – und richtig Spaß macht es, wenn man live vor Ort dabei ist! Restkarten sind noch auf der Posthof-Website erhältlich, Kinder bezahlen 18 Euro, Erwachsene 24 Euro. Mehr Infos unter sciencebusters.at.