Drei neue Asia-Lokale im Linzer Stadtherz eröffnet

Fans von Asia-Küche haben jetzt die Qual der Wahl.

Linz. Das Wakuwaku Asia Fusion Lokal hat von Wels aus nach Linz expandiert und hat am 28. März am Hauptplatz 11 – das Lokal stand nach der Liebhaberei zehn Monate leer - eröffnet. Somit sind innerhalb kürzester Zeit drei Asia-Lokale im Stadtherz von Linz eingezogen. Direkt gegenüber eröffnet Mitte Dezember am Hauptplatz 4 das Pattaya Thai Restaurant – mit authentischer Thai-Küche. Sieben Tage die Woche stehen 110 Sitzplätze bereit, ergänzt durch einen schattigen Gastgarten im Innenhof. Das vegetarische rote Thaicurry kostet hier 15,90 Euro. Rindfleisch gibt es um fünf Euro Aufpreis dazu. Reservierung unter Tel.: 0732771497.

Die Preise sind weit von Thai-Originalpreisen entfernt. Wer es günstiger und schneller haben will, muss zum neuen Mr. Wen am Hauptplatz 13, der ebenfalls von 11 bis 22.30 Uhr geöffnet hat.Im neuen Wakuwaku braucht man hingegen viel Zeit, was bereits auf der Karte angekündigt wird: „Da wir großen Wert auf Qualität und Handarbeit legen, dauert die Zubereitung etwas länger als bei Fast Food.“ Beim Testessen hat sich das Warten auf Waku Soup (Hühnerbrühe um 6,5 Euro) und das Sake Set mit Biolachs-Sushi mit Raucheffekt (24,90 Euro) definitiv gelohnt. Reservierung-Tel.: 0732370055.