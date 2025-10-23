Durch Polizeihundeführer-Zwergdackel-Duo: Hundehaltegesetz wird geändert

„Das ist eine Schikane, sonst nichts", sagte der Ex-Hundeführer.

OÖ. Der ORF Oberösterreich hat die Geschichte ins Rollen gebracht: Die Journalisten berichteten, dass ein ehemaliger Polizeihundeführer für seinen Zwergdackel einen Sachkundenachweis erbringen müsste. Dagegen hatte er sich gewehrt, erhielt dann aber eine Strafverfügung. Nun wird eine Überarbeitung der Verordnung beauftragt, hieß es am Donnerstag vom zuständigen Landesrat Martin Winkler (SPÖ).

„Mit dem derzeitigen Rechtsrahmen kann der Fall nicht zufriedenstellend gelöst werden. Daher prüfen wir bereits etwaige Ergänzungen in der maßgebenden Verordnung, um hier künftig eine rechtlich klare und sachgerechte Lösung zu schaffen“, sagt Winkler.