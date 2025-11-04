E-Call löst „Schnitzeljagd“ nach betrunkenem Fahrer aus

Ein E-Call löste in Höhnhart eine ungewöhnliche Fahndung nach einem betrunkenen Fahrer aus.

OÖ. Nach einem Verkehrsunfall Dienstagfrüh in Höhnhart (Bezirk Braunau) startete die Polizei eine wahre „Schnitzeljagd“ nach einem verschwundenen Auto und dessen Fahrer. Ein automatischer E-Call des Unfallwagens hatte gegen 1.50 Uhr Alarm ausgelöst, das Gespräch brach jedoch ab.

Zunächst fehlte jede Spur vom Fahrzeug. Erst mithilfe der deutschen Polizei konnte das Kennzeichen ermittelt werden – der Wagen gehörte einem 20-Jährigen aus Braunau. Bei einer Kontrolle am möglichen Aufenthaltsort fanden die Beamten schließlich das beschädigte Auto mit einem Leitpflock im Inneren. Der junge Mann wurde kurz darauf gestellt, stark alkoholisiert – fast 1,7 Promille. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.