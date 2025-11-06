Mit der MS Charles Dickens auf Rhein und Mosel: Wo Wein und Genuss auf Geschichte treffen

Flussmomente. Wer Rhein und Mosel in ihrer schönsten Form erleben möchte, geht an Bord der MS Charles Dickens. Die Route der GTA Touristik vereint Geschichte, Genuss und Lebensfreude zu einer unvergesslichen Flussreise durch das Herz Deutschlands.

Genussvoll reisen auf der MS Charles Dickens - Willkommen an Bord! Ein Glas Riesling in der Hand, alle zehn Minuten ein neues Schloss im Blick – so fühlt sich pures Reiseglück an.

Restaurant auf der MS Charles Dickens © Harald Meyer

Die MS Charles Dickens, ein modernes Vier-Sterne-Plus-Flusskreuzfahrtschiff mit elegantem Charme, empfängt ihre Gäste mit großzügigen Kabinen und Panoramafenstern, stilvollem Restaurant und einladender Lounge. Auf dem Sonnendeck locken Liegestühle und Whirlpool, während Bibliothek, Fitnessbereich und abwechslungsreiche Bordprogramme das Schiff zu einem komfortablen Zuhause auf dem Wasser machen – perfekt für Genießer, die Stil und Entspannung gleichermaßen suchen. Schon zu Beginn gibt Kreuzfahrtleiterin Jenny einen klugen Tipp: „Eine Hand gehört dem Schiff!“

MS Charles Dickens vor Beilstein © Harald Meyer

„Gude!“ – Willkommen in Mainz

„Gude!“ – mit diesem herzlichen Gruß heißen uns die Mainzer willkommen. Zwischen Domplatz und Altstadt liegt Lebensfreude in der Luft. Bei einem Glas Federweißen oder „Rotem Rauscher“ spüren wir, warum das weltoffene Mainz so geschätzt wird: Humor, Herzlichkeit und rheinische Gelassenheit. Dann heißt es „Leinen los“ – der Rhein ruft.

Burg Hoheneck in Niederheimbach entlang des UNESCO Welterbes Mittelrheintal. © Harald Meyer

Rüdesheim und das Lied des Rheins

Siegfrieds Musikkabinett lässt über 400 selbstspielende Instrumente aufleben, während die berühmte Drosselgasse mit Wein, Musik und Anekdoten verführt. Vom Sonnendeck aus gleitet das UNESCO-Welterbe Mittelrheintal vorbei – Burg reiht sich an Schloss, Legende an Geschichte. Jenny erzählt von der sagenhaften Loreley, deren Felsen einst Schiffer ins Verderben lockte. Heute ist die Passage dank moderner Technik sicher, doch die steilen Klippen und engen Kurven lassen die Gefahr vergangener Zeiten noch erahnen.

Blick auf das Deutsche Eck in Koblenz von der Festung Ehrenbreitstein © Harald Meyer

Von Koblenz zur Mosel – Genuss mit jedem Schleusenblick

Hinter Koblenz biegt die MS Charles Dickens in die Mosel ein. Der Fluss wird schmaler, die Hänge rücken näher. Neun Schleusen pro Richtung verlangen vom Kapitän Fingerspitzengefühl. Früh am Morgen taucht Cochem aus dem Nebel auf, überragt von der Reichsburg. Seit 1787, als Kurfürst Clemens Wenzeslaus den Anbau „edler Reben“ befahl, prägt der Moselriesling die Region. Manche Weinberge zählen zu den steilsten Europas – hier wird noch von Hand und mit Zahnradbahn gelesen. In Beilstein, einem Ort wie aus dem Märchenbuch, kosten wir neben Riesling auch den fruchtigen roten Weinbergpfirsichlikör.

Die Reichsburg in Cochem. © Harlad Meyer

Trier – Geschichte trifft Genuss

In Trier, der ältesten Stadt Deutschlands, begegnet man Geschichte auf Schritt und Tritt. Römer, Erzbischöfe und Napoleon haben hier ihre Spuren hinterlassen. Porta Nigra, Konstantinbasilika, Amphitheater und Liebfrauenkirche bilden ein beeindruckendes Ensemble. Auf dem Hauptmarkt schenken Winzer wechselnde Weine aus – Treffpunkt für Einheimische und Gäste. Unter der Stadt liegt der älteste Weinkeller Deutschlands – ein Ort, an dem Historie und Genuss verschmelzen.

Abstecher nach Luxemburg – Stadt der Brücken und Perspektiven

Ein Tagesausflug führt ins nahe Luxemburg-Stadt, wo Politik, Wirtschaft und Kultur aufeinandertreffen. Das Stadtbild, geprägt von tiefen Tälern, Brücken und Festungsmauern, bietet vom Plateau der Oberstadt einen atemberaubenden Blick in die Unterstadt – ein Panorama, das bleibt.

Moselmagie pur

Zurück auf der Mosel erreichen wir Bernkastel-Kues, überragt von der Burg Landshut. Fachwerkhäuser, enge Gassen und historische Weinkeller erzählen von jahrhundertealter Weintradition. Am Deutschen Eck in Koblenz „küssen sich“ Vater Rhein und Mutter Mosel. Das Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I. wacht über die Stadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg liebevoll wiederaufgebaut wurde. Mit der Seilbahn schwebt man hinauf zur Festung Ehrenbreitstein und genießt den Blick auf das eindrucksvolle Flusspanorama, bevor die MS Charles Dickens wieder Kurs auf Mainz nimmt.

Eine Crew, die verzaubert. Die internationale Crew liest den Gästen jeden Wunsch von den Augen ab. Die Küche begeistert mit raffinierten Menüs, der Barkeeper mit kreativen Cocktails – und die allgegenwärtige, stets gut gelaunte Jenny sorgt mit Wissen, Charme und Herzlichkeit für den perfekten Ablauf. Nach einer Woche auf Rhein und Mosel bleibt das Gefühl, zwei der schönsten Wasserstraßen Europas erlebt zu haben – stilvoll, entspannt und mit allen Sinnen.

Geschichte und Genuss erleben an Rhein & Mosel

Das Schiff

MS Charles Dickens: Das 2015 gebaute Schiff fährt unter Schweizer Flagge. Es verfügt über 71 stilvoll und modern eingerichtete Kabinen und vier Suiten.

Ausstattung: Das Schiff verfügt über ein Restaurant, eine Bar & Lounge, sowie eine Bibliothek. Fitnessbereich und Sauna, kleiner Whirlpool am Sonnendeck.

Erleben

Trier: Die 100.000 Einwohner-Stadt wurde 16 v. Chr. unter Kaiser Augustus gegründet und vereint acht UNESCO-Weltkulturerbestätten, die meisten davon römischen Ursprungs. www.trier-info.de

Trier. Die Porta Nigra wurde 170 n. Chr. errichtet. © Harald Meyer

Andernach: Der Kaltwassergeysir liegt direkt am Rhein, 2 km flussabwärts von Andernach. Mit einer Höhe von bis zu 60 m ist er der weltweit höchste Kaltwassergeysir. geysir-andernach.de

Koblenz: Wenn unsere Nachbarn vom Deutschen Eck sprechen, meinen sie den Zusammenfluss von Rhein und Mosel. Das 14 m hohe Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm I. wurde 1945 zerstört und 1993 wiedererrichtet. www.visit-koblenz.de

Bernkastel-Kues: Die historische Altstadt mit ihren mittelalterlichen Fachwerkhäusern verleiht dem Weihnachtsmarkt im Städtchen an der Mosel eine ganz besondere Stimmung. Heuer findet er von 21. November bis 21. Dezember statt. www.bernkastel.de

Tipps to go

An Bord. Unsere Kleidungsempfehlung für an Bord ist angenehm, bequem und für das Kapitänsdinner ein bisschen formeller.

Autor: Harald Meyer