Erdbeeren heuer besonders groß: In OÖ gibt es 320 Hektar zum Ernten

Landauf, landab locken jetzt wieder die Erdbeeren.

OÖ. „Die Erdbeere eröffnet den bunten Reigen an Saisonobst im Jahreslauf. Wenn heuer in Oberösterreich 70 bäuerliche Familien auf 320 Hektar Erdbeeren kultivieren, bedeutet das, dass knapp 30 Prozent der österreichischen Erdbeeren aus Oberösterreich kommen, denn bundesweit gibt es derzeit 1.156 Hektar dieser köstlichen Frucht“, erklärt LK OÖ-Vizepräsidentin Rosemarie Ferstl.

Die Erdbeerernte begann mit geringen Mengen bereits im April im Folientunnel und ist auch in den frühen Lagen des Freilandanbaues schon im Laufen. Es folgen schrittweise die Saisonstarts in den verschiedenen Regionen Oberösterreichs. Am spätesten beginnt die Saison in höheren Lagen, etwa im Oberen Mühlviertel sowie in den Voralpen entlang des südlichen Berglands. "Hier kann es sein, dass die Pflücksaison erst so richtig in der ersten Juni-Woche durchstartet", so Ferstl.

Die mäßigen Temperaturen und Niederschläge im Mai waren der Erdbeerkultur grundsätzlich sehr zuträglich, was sich in der Fruchtgröße und -qualität positiv auswirkt. „Wir hoffen deshalbauf einen guten Ernteverlauf über möglichst viele Wochen“, meint der Sprecher der Erdbeer-Selbstpflückebetriebe Andreas Hoffelner.