Erhöhter Schulplatzbedarf: Linz investiert 36 Mio. Euro in Schulausbau

Familiennachzug, Kriege: Im Vergleich zum Schuljahr 2021/22 lag die Anzahl der Schüler an städtischen Mittelschulen im vergangenen Schuljahr um gut 11 Prozent oder 384 Kinder höher.

Linz. Im Schuljahr 2024/25 besuchten rund 14.500 Schüle eine Volks-, Mittel- oder Sonderschule oder eine Polytechnische Schule in Linz. Ein Großteil davon –knapp 12.200 Kinder oder 85 Prozent – wurden an einem städtischen Schulstandort unterrichtet. Ausgehend von der Analyse der Abteilung Stadtforschung, die die Bedarfsabschätzung für Schulen für den Zeitraum von 2025/26 bis 2034/35 erarbeitet hat, ist in den kommenden Jahren mit einer weiteren Zunahme an Schülern in den städtischen Mittelschulen und Sonderschulen zu rechnen. Daraus ergibt sich ein Mehrbedarf an Klassenräumen in städtischen Pflichtschulen. Insgesamt wird die Mittelschülerzahl bis 2034/35 um rund 190 über dem Wert von 2024/25 liegen, in den Sonderschulen um rund 150. Ausgearbeitete Lösungsvorschläge der Immobilien Linz GmbH (ILG) und der Geschäftsbereiche Kultur und Bildung sowie Gebäudemanagement und Tiefbau werden heute im Planungsausschuss des Linzer Gemeinderates vorgestellt. Entsprechend der Prognosen zum Schulplatzbedarf müssen für die Schaffung von Schulräumlichkeiten voraussichtlich Investitionskosten von insgesamt 36 Mio. Euro im Zeitraum von 2026 bis 2030 berücksichtigt werden.

Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) „Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung – und damit auch auf einen Schulplatz. Es ist unsere Aufgabe als Stadt, diesen Platz nicht nur im übertragenen, sondern auch im ganz konkreten, räumlichen Sinn bereitzustellen. Wir setzen alles daran, dass jedes Kind in Linz die bestmöglichen Voraussetzungen für seinen Bildungsweg erhält. Deshalb planen wir vorausschauend, überprüfen regelmäßig den Bedarf und setzen entsprechende Maßnahmen, um auch in Zukunft ausreichend Schulplätze sicherzustellen