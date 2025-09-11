Erneut Fischsterben in der Krems in Linz-Süd

Bereits Anfang Juli war es zu einem massiven Fischsterben gekommen, nachdem die Krems ausgetrocknet war.
Linz. Wieder gibt es Aufregung wegen eines Fischsterbens in der Krems in Linz-Süd, denn der Fluss war vor wenigen Tagen erneut ausgetrocknet. Der Landesfischereiverband machte am Donnerstag dafür eine nahe Kraftwerksbaustelle verantwortlich.
Tausende Fische seien verendet, so der oberösterreichische Landesfischermeister Gerhard Sandmayr gegenüber dem ORF OÖ. Zwar fließe inzwischen wieder Wasser, Sandmayr fürchtete aber weitere solche Vorfälle und verwies auf eine nahe Baustelle der Linz AG in der Traun: „Es kann durchaus sein, dass das noch ein paar Mal passiert, weil die Umstände – diese Baustelle – noch bis Dezember dauern.“