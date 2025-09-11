Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Fischsterben
© ORF

Baustelle schuld

Erneut Fischsterben in der Krems in Linz-Süd

11.09.25, 15:07
Teilen

Bereits Anfang Juli war es zu einem massiven Fischsterben gekommen, nachdem die Krems ausgetrocknet war. 

Linz. Wieder gibt es Aufregung wegen eines Fischsterbens in der Krems in Linz-Süd, denn der Fluss war vor wenigen Tagen erneut ausgetrocknet. Der Landesfischereiverband machte am Donnerstag dafür eine nahe Kraftwerksbaustelle verantwortlich. 

Tausende Fische seien verendet, so der oberösterreichische Landesfischermeister Gerhard Sandmayr gegenüber dem ORF OÖ.  Zwar fließe inzwischen wieder Wasser, Sandmayr fürchtete aber weitere solche Vorfälle und verwies auf eine nahe Baustelle der Linz AG in der Traun: „Es kann durchaus sein, dass das noch ein paar Mal passiert, weil die Umstände – diese Baustelle – noch bis Dezember dauern.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden