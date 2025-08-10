Erste Ultracycling-Weltmeisterschaft findet in OÖ statt

Die 17. Auflage des RAA bietet verschiedene Distanzen: die klassische Strecke mit 2.200 Kilometern und 30.000 Höhenmetern, die 1.500 Kilometer lange Kurzvariante sowie die 560 Kilometer umfassende Challenge rund um Oberösterreich.

OÖ. Ein Lokalmatador aus dem Mühlviertel und der amtierende Salzburger Europameister sind die großen rot-weiß-roten Hoffnungen für die erste Ultracycling-Weltmeisterschaft, die morgen in St. Georgen im Attergau im Rahmen des Race Around Austria (RAA) beginnt. Michael Hofer und Dominik Meierhofer sollen gegen die "deutsche Übermacht" die Kohlen aus dem Feuer holen.

Österreich ist das Land der Ultracycler. Wolfgang Fasching und vor allem Christoph Strasser, der das RAA zuletzt 2020 gewann, haben mir ihren Siegen beim Race Across America für Furore gesorgt. Seit heuer ist Philipp Kaider, der beim RAA wegen fehlender Form leider nur Zaungast ist, auch Champ quer durch die USA. Was beim Race Across America fehlt, nämlich der Zuspruch der Zuschauer, dem wird das Race Around Austria mehr als gerecht. Alleine im Start- und Zielort St. Georgen im Attergau werden die Finisher - heuer rund 140 - von tausenden Zuschauern angefeuert. Zudem gibt es zahlreiche Fanzonen. Das motiviert auch die beiden Österreicher Dominik Meierhofer und Michael Hofer, die ab morgen als heißeste österreichische Aktien in die Weltmeisterschaft starten.