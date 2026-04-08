Ex-Bürgermeister Luger muss nochmals vor Gericht

Medien berichten, dass die Causa um Ex-Bürgermeister Klaus Luger noch nicht gegessen ist. Das Oberlandesgericht Linz bestätigt, dass eine Entscheidung gefallen ist, will den Inhalt aber nicht kommentieren.

Linz. Ein spätösterliches Überraschungsei in der Causa rund um den ehemaligen Linzer Bürgermeister Klaus Luger soll geplatzt sein: Die verhängte Diversion und Einstellung des Verfahrens wegen Untreue wurde laut Medienberichten nun vom Oberlandesgericht gekippt. Der frühere SPÖ-Politiker muss folglich nochmals vor Gericht.

Wie bei ÖVP-Klubobmann August Wöginger will das Linzer Oberlandesgericht den Fall nochmals aufgerollt sehen.

Am 22. Jänner 2026 stellte das Landesgericht Linz das Verfahren gegen das ehemalige Linzer Stadtoberhaupt gegen die Zahlung einer Geldbuße von rund 20.000 Euro ein. Das Gericht begründete, dass Luger öffentlich zu seinen Fehlern gestanden habe. Luger hat sein Amt zurückgelegt als heraus gekommen ist, dass er dem späteren Geschäftsführer des Brucknerhauses vorab die Fragen eines Hearings zugespielt hatte. Die Weitergabe wurde erst Jahre später durch bekannt gewordene Chatnachrichten öffentlich.

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Strafrechtlich relevant ist vor allem das danach beauftragtes Rechtsgutachten: Luger soll dieses als LIVA-Aufsichtsratschef initiiert haben, ohne offenzulegen, dass er selbst in die Weitergabe der Fragen involviert war. Die Kosten dafür trug die LIVA. Die Staatsanwaltschaft sieht darin Untreue, da der Auftrag wohl nicht im Interesse der Gesellschaft, sondern zur eigenen Absicherung erfolgt sei.