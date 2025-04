Falschem Lehrer könnte noch eine Klage drohen

Der Mann hat sich 15 Jahre lang als Lehrer ausgegeben.

OÖ. Jener 48-Jährige, der sich mit gefälschten Dokumenten jahrelang als Lehrer ausgegeben hat, ist am Gründonnerstag in Linz zu drei Monaten bedingter Haft schuldig gesprochen worden. Die Bildungsdirektion schließt jedoch nicht aus, noch einmal mit einer zivilrechtlichen Klage gegen den Mann vorzugehen. Denn der 48-Jährige habe jahrelang aufgrund seiner gefälschten Ausbildungsdokumente mehr Gehalt bezogen als ihm zustehe, so ein Sprecher gegenüber dem ORF.

Aufgeflogen ist das Ganze vergangenes Jahr im Sommer, nachdem der 48-Jährige seine Geldtasche mit einem gefälschten Polizeiausweis verloren hatte. Daraufhin stellte sich heraus, dass auch alle Universitätszeugnisse gefälscht waren. Der Mann hatte jahrelang an Schulen unterrichtet, u.a. war er ein beliebter Lehrer in Steyr. Das Urteil ist rechtskräftig.