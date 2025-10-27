Familienskitag ab 15 Euro pro Person mit der SunnyCard

Heuer kann man die SunnyCard erstmals auch online kaufen.

OÖ. Leistbares Skifahren – besonders für Familien – ist immer noch möglich: Mit der SunnyCard, der gemeinsamen Saisonkarte von acht Top-Skigebieten in Österreich und Südtirol, wird der Skitag zum Schnäppchen: Bei durchschnittlich 20 Skitagen pro Saison zahlen Familien weniger als 15 Euro pro Person und Tag.

Bis 31. Oktober 2025 ist die SunnyCard im Vorverkauf mit 20 % Rabatt erhältlich, erstmals in diesem Jahr auch online. Sie gilt den ganzen Winter über in den Skigebieten Hochkar, Lackenhof am Ötscher, Hinterstoder, Wurzeralm, Hochficht, Großglockner/Heiligenblut, Hochkössen und der Alpin Arena Schnals in Südtirol.

Auch Alleinerziehende profitieren: Kinder unter zehn Jahren (Jahrgang 2016 und jünger) erhalten beim Kauf einer Erwachsenenkarte eine Gratis-SunnyCard Kind.„Die Berge sind ein wichtiger Erholungsraum für alle Generationen. Besonders erfreulich ist, dass sich immer mehr junge Menschen für unsere Natur und den Wintersport begeistern – diesen Trend unterstützen wir mit speziellen Angeboten“, sagt HIWU-Vorstand Helmut Holzinger,