Letzte Chance auf günstige Saisonkarte
© HIWU

Aktion bis 31.10

Familienskitag ab 15 Euro pro Person mit der SunnyCard

27.10.25, 10:24
Heuer kann man die SunnyCard erstmals auch online kaufen. 

. Leistbares Skifahren – besonders für Familien – ist immer noch möglich: Mit der SunnyCard, der gemeinsamen Saisonkarte von acht Top-Skigebieten in Österreich und Südtirol, wird der Skitag zum Schnäppchen: Bei durchschnittlich 20 Skitagen pro Saison zahlen Familien weniger als 15 Euro pro Person und Tag.
Bis 31. Oktober 2025 ist die SunnyCard im Vorverkauf mit 20 % Rabatt erhältlich, erstmals in diesem Jahr auch online. Sie gilt den ganzen Winter über in den Skigebieten Hochkar, Lackenhof am Ötscher, Hinterstoder, Wurzeralm, Hochficht, Großglockner/Heiligenblut, Hochkössen und der Alpin Arena Schnals in Südtirol.  

Auch Alleinerziehende profitieren: Kinder unter zehn Jahren (Jahrgang 2016 und jünger) erhalten beim Kauf einer Erwachsenenkarte eine Gratis-SunnyCard Kind.„Die Berge sind ein wichtiger Erholungsraum für alle Generationen. Besonders erfreulich ist, dass sich immer mehr junge Menschen für unsere Natur und den Wintersport begeistern – diesen Trend unterstützen wir mit speziellen Angeboten“, sagt HIWU-Vorstand Helmut Holzinger,

