Formel 1 in Spielberg: Ansturm erwartet, Zeitpolster einplanen

Von 27. bis 29. Juni gastiert die Formel 1 wieder in Spielberg. Der ÖAMTC rechnet mit massivem Verkehr und rät dringend zur frühzeitigen oder öffentlichen Anreise.

Von 27. bis 29. Juni 2025 findet auf dem Red Bull Ring in Spielberg das große Formel-1-Wochenende statt. Der ÖAMTC rechnet mit zehntausenden Besuchern und warnt vor teils massiven Staus – vor allem am Sonntag. Eine möglichst frühe Anreise, am besten bis 7.30 Uhr, wird dringend empfohlen. Die Zufahrt erfolgt über die S36-Abfahrten Knittelfeld West, Zeltweg Ost und Zeltweg West.

Leitsystem durch Ticketfarben

Entlang der Strecke sorgen Ticketfarben und ein Leitsystem für Orientierung zu den kostenlosen Parkplätzen. Camper sollten bereits am Mittwoch oder Donnerstag anreisen. Die S6 gilt wegen mehrerer Baustellen als besonders stauanfällig. Alternativen sind vorhanden: Zug mit Shuttle-Service, Fernbusse sowie der Park-&-Bike-Parkplatz bei der Therme Fohnsdorf. Dort starten gekennzeichnete Radwege zum Ring. Der ÖAMTC verstärkt vor Ort die Pannenhilfe und bietet aktuelle Verkehrsinfos über die Club-App an – inklusive Routenplaner, Sperrenübersicht und Stauumfahrungen.