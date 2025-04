Freibäder starten in die Saison

Die Temperaturen werden wärmer und die Freibäder laden zum Abkühlen ein.

Mit dem 1. Mai beginnt in vielen Städten Oberösterreichs die Freibadsaison. In Linz öffnen alle städtischen Freibäder der Linz AG unabhängig vom Wetter. Sie stehen täglich von 9 bis 20 Uhr zur Verfügung.

Start in anderen Bezirken

In Braunau startet das Sport- und Erlebnisbad ebenfalls fix am 1. Mai. In Wels, Gmunden, Steyr und Rohrbach hängt der Badebetrieb hingegen vom Wetter ab. Das Welldorado-Freibad in Wels und das Strandbad in Gmunden öffnen bei Schönwetter, ebenso das Freibad in Steyr. In Rohrbach entscheidet das Wetter, ob Hallen- oder Freibad in Betrieb ist. Ab Mitte Juni ist dort das Freibad fix geöffnet.