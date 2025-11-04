Alles zu oe24VIP
  oe24.at
  Inland
  Chronik
  Oberösterreich
Friedenslicht aus Bethlehem in Österreich gelandet

04.11.25, 12:31
Das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ ist in Österreich angekommen – ein starkes Symbol für Hoffnung und Zusammenhalt. 

Bethlehem/OÖ. Am Flughafen Wien-Schwechat übernahm Friedenslichtkind Florian Mitter aus Vorderweißenbach das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“. Entzündet wurde es vom 11-jährigen Jeries Fadi Khier, der aus einer christlichen Familie vor Ort stammt, in der Geburtsgrotte Jesu. Gesegnet vom Lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, trat das Licht per Austrian-Airlines-Flug seinen Weg nach Österreich an.

„Frieden beginnt in den Herzen der Menschen", sagt Pizzaballa. ORF-Landesdirektor Klaus Obereder sprach vom Friedenslicht als „kraftvollem Symbol der Hoffnung und des Zusammenhalts“. Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer begrüßte das Licht: „Es erinnert uns, Verantwortung für Frieden zu übernehmen – weltweit und bei uns zu Hause.“ Seit 1986 verbindet das ORF-Friedenslicht Menschen rund um den Globus. Florians Auftritt folgt am 14. November live in ORF 2. In weiterer Folge wird das Friedenslicht von Oberösterreich aus in Europa verteilt.

