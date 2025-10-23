Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Palais_Kaufmännischer_Verein
© Linzwiki

Erfolg für Brandl

FUZO südliche Linzer Landstraße kommt jetzt doch nicht

23.10.25, 09:34 | Aktualisiert: 23.10.25, 11:01
Teilen

Der bekannte Linzer Bäcker Franz Brandl hat eine Petition gegen eine Fußgängerzone in der Bismarckstraße ins Leben gerufen. 

Linz. Was haben die südliche Landstraße, die Nibelungenbrücke und die Schubertstraße gemeinsam? Bei allen genannten Schauplätzen hat der für den Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart Verbesserungen für den Fuß- bzw. den Radverkehr angekündigt, die Umsetzung aber abgebrochen oder erst gar nicht begonnen. Jüngstes Beispiel ist sein Alleingang, die geplante und auch im vom Gemeinderat beschlossenen Innenstadtkonzept festgelegte durchgehende Fußgängerzone in der südlichen Landstraße nicht umzusetzen. „Dieser erneute Umfaller zeigt, dass der Verkehrsreferent zwar ein Meister der Ankündigung ist, in der Umsetzung jedoch mutlos bleibt und im Zweifelsfall dem Auto nach wie vor Vorrang vor Fußgänger:innen und Radfahrer:innen einräumt“, hält Klubobmann Helge Langer (Grüne) fest.

Verkehrsreferent Vzbg. Martin Hajart (ÖVP) begründet seine Entscheidung: "Es ist verkehrlich nicht anders möglich. Es ist notwendig, dass man zum Palais Kaufmännischen Verein zufahren kann."Es wurde laut Hajart auch eine Sackgassen-Lösung geprüft, es gab jedoch zu wenig Platz zum Wenden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden