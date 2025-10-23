FUZO südliche Linzer Landstraße kommt jetzt doch nicht

Der bekannte Linzer Bäcker Franz Brandl hat eine Petition gegen eine Fußgängerzone in der Bismarckstraße ins Leben gerufen.

Linz. Was haben die südliche Landstraße, die Nibelungenbrücke und die Schubertstraße gemeinsam? Bei allen genannten Schauplätzen hat der für den Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart Verbesserungen für den Fuß- bzw. den Radverkehr angekündigt, die Umsetzung aber abgebrochen oder erst gar nicht begonnen. Jüngstes Beispiel ist sein Alleingang, die geplante und auch im vom Gemeinderat beschlossenen Innenstadtkonzept festgelegte durchgehende Fußgängerzone in der südlichen Landstraße nicht umzusetzen. „Dieser erneute Umfaller zeigt, dass der Verkehrsreferent zwar ein Meister der Ankündigung ist, in der Umsetzung jedoch mutlos bleibt und im Zweifelsfall dem Auto nach wie vor Vorrang vor Fußgänger:innen und Radfahrer:innen einräumt“, hält Klubobmann Helge Langer (Grüne) fest.

Verkehrsreferent Vzbg. Martin Hajart (ÖVP) begründet seine Entscheidung: "Es ist verkehrlich nicht anders möglich. Es ist notwendig, dass man zum Palais Kaufmännischen Verein zufahren kann."Es wurde laut Hajart auch eine Sackgassen-Lösung geprüft, es gab jedoch zu wenig Platz zum Wenden.