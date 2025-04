Garagenbrand in Neumarkt: Acht Feuerwehren im Einsatz

Ein Vollbrand in einer Garage sorgte am Sonntag in Neumarkt im Mühlkreis für einen Großeinsatz. Acht Feuerwehren rückten aus, ein Auto brannte völlig aus. Drei Personen mussten wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt werden.

Bei einem Garagenbrand in Neumarkt im Mühlkreis standen am Sonntag acht Feuerwehren im Einsatz. Ein Auto brannte völlig aus, die Garage und Teile der Fassade wurden schwer beschädigt. Drei Personen mussten wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt werden. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind noch unklar.