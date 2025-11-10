Gast stürzt über Restaurant-Treppe und stirbt

Ein tragischer Vorfall erschüttert den Bezirk Wels-Land: Ein 60-jähriger Mann stürzte am Sonntag im Bereich eines Restaurants über eine Treppe. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch die Polizei und den Rettungsdienst starb der Mann kurze Zeit später im Klinikum.

Am Sonntagmittag wurde die Polizei zu einem Einsatz im Bezirk Wels-Land gerufen, nachdem ein 60-jähriger Mann über eine Treppe gestürzt war und regungslos vor einem Restaurant auf dem Gehsteig lag.

© laumat/Matthias Lauber

Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst eilten sofort zur Unglücksstelle und begannen mit der Reanimation des Mannes.

Mit Notarztbegleitung

Die Rettungsmaßnahmen schienen zunächst erfolgreich, und der Mann wurde unter Notarztbegleitung in ein nahegelegenes Klinikum transportiert. Trotz aller Bemühungen verstarb der 60-Jährige kurz nach der Einlieferung.

Ursache des Sturzes noch unklar

Die genaue Ursache des Sturzes des 60-Jährigen ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.