Grablicht anzünden: Hier gedenkt Linz seinen Verstorbenen

Trauerbegleiter helfen, dass Trauer- und Abschiedserfahrungen nicht alleine ausgehalten werden müssen.

Linz. Zu und rund um Allerheiligen finden auf allen Friedhöfen der LINZ AG Gedenkfeiern und Kranzniederlegungen für die Verstorbenen statt.

Am Samstag, 1. November, findet zweimal eine Gedenkveranstaltung mit musikalischer Umrahmung des Klarinettenquintetts der LINZ AG Musik und dem Sprecher Thomas Rizy in der Verabschiedungshalle statt: um 13 Uhr im Urnenhain in Urfahr und um 15.30 Uhr am Stadtfriedhof St. Martin.

Auf das Totengedenken in der Pfarrkirche Pöstlingberg um 14.30 Uhr folgt eine Prozession zum Friedhof der Pfarre.

Bei einem Friedhofsbesuch denkt man auch immer an die eigene Vergänglichkeit: Die Linz AG Bestattung bietet seit kurzem eine historische Bestattungskutsche für den letzten Weg an.

Auch in diesem Jahr ist zu Allerheiligen mit einem regen Zustrom zu den Friedhöfen und damit mit erhöhtem Verkehrs- und Parkaufkommen zu rechnen. Für eine möglichst stressfreie Anreise verdichten die LINZ AG LINIEN am 1. November auf vielen Linien die Fahrplanintervalle:

Die Straßenbahnlinie 1 fährt von 8.00 bis 12.00 Uhr verstärkt zwischen Auwiesen und Simonystraße mit Anschlussverbindungen ins Zentrum bzw. zum Stadtfriedhof St. Martin.



Die Straßenbahnlinie 2 wird von 8.00 bis 12.00 Uhr mit Autobussen zwischen solarCity bzw. Ennsfeld und Simonystraße mit Weiterführung zum Stadtfriedhof verstärkt.



Die Buslinie 11 wird von ca. 8.00 bis 18.00 Uhr bis zum Stadtfriedhof St. Martin verlängert. Verstärkerfahrten von und in die SolarCity zwischen 8.00 und 12.30 Uhr.



Auf der Buslinie 27 (zwischen Hauptbahnhof und Chemiepark) wird zwischen 8.30 und 16.30 Uhr das Intervall auf 15 Minuten verdichtet.



Die Buslinie 33 (zwischen Rudolfstraße und Plesching) fährt von 8.30 bis 16.30 Uhr im 15-Minuten-Takt.



Die Obuslinien 41 und 43 verkehren auf Basis des Ferienfahrplans.



Die Stadtteillinien 101 und 150 verkehren im Werktags-Fahrplan.