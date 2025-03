Grabungsarbeiten in Steyr

Ab kommenden Freitag rollen in Steyr die schweren Geräte an.

In Steyr rollen schon bald wieder die schweren Geräte an. Von kommenden Freitag (4. April) bis voraussichtlich 18. April ist mit Verkehrsbehinderungen in der Haratzmüllerstraße zu rechnen. Dort muss eine neue Wasserleitung verlegt werden , deshalb sind Grabungsarbeiten notwendig. Im Bereich zwischen Haratzmüllerstraße 77 und 83 werden daher abwechselnd Fahrstreifen gesperrt. Ein Fahrstreifen bleibt in jede Fahrtrichtung erhalten. Ab 4. April muss zudem der Fischhubweg bei der Kreuzung zur Haratzmüllerstraße für etwa fünf Tage gesperrt werden.

