Gratis-Deutschkurse für Pflegekräfte

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, werden laufend neue Maßnahmen gesetzt.

OÖ. Um dem demographischen Wandel und den dadurch entstehenden Herausforderungen im Pflege- und Gesundheitsbereich entgegenzuwirken, werden laufend neue Maßnahmen gesetzt. Denn: Alleine in Oberösterreich steigt bis 2040 die Zahl der Pflegebedürftigen um 45 % auf 107.000 Menschen. Bis 2030 werden in OÖ 1.500 neue Mitarbeiter für die Altenpflege gebraucht. Um migrantische Communitys noch besser anzusprechen, wurde nun vom zuständigen Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und Integrations-Ministerin Susanne Raab eine neue Maßnahme vorgestellt: Ab Ende November stellt Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) ein umfangreiches neues Online-Kursformat mit dem Schwerpunkt "Deutsch lernen für die Pflege" zur Verfügung.

Hattmannsdorfer besuchte Deutschkurs-Teilnehmer. © oe24 ×

Mit diesem Kursformat können Personen, die bereits in der Pflege arbeiten oder zukünftig dort arbeiten wollen, rund um die Uhr selbstständig ihre fachspezifischen Deutschkenntnisse verbessern. Der Kurs ist kostenlos und deckt die Berufsfelder in der Pflege ab - Videotutorials inklusive. "Neben der Verbesserung der Rahmenbedingungen für unsere bestehenden Mitarbeiter in der Pflege, sehe ich speziell bei Migranten und Drittstaatsangehörigen ein großes Potenzial für den Pflege- und Sozialbereich. Bestandteil unserer Fachkräftestrategie Pflege sind daher auch konkrete Maßnahmen, um Pflegekräfte mit Migrationshintergrund speziell anzusprechen und vor allem deren Deutschkenntnisse zu fördern", sagt Hattmannsdorfer.