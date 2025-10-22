Greentec-Steel-Fußgängerbrücke für Linzer Chemieknoten

Alter Übergang wird am 24. Oktober abgetragen.

Linz. Es wurde viel über den neuen Fußgängerübergang um 1.140.000 Euro gestritten.

In der Nacht auf Samstag, 25. Oktober, wird nun die bestehende Fußgängerbrücke beim Chemieknoten abgetragen. Es erfolgt an diesem Tag ab 22 Uhr eine Verkehrssperre, über den privaten Boschweg wird umgeleitet. Für den Aushub des alten Übergangs ist ein Zeitfenster bis maximal 4.30 Uhr vorgesehen. Als Ersatztermin dient die darauffolgende Nacht.

Eine Woche später, am 31. Oktober, wird ab 22 Uhr die neue Brückenkonstruktion für Fußgänger eingehoben, auch hier ist die darauffolgende Nacht als Ersatztermin vorgesehen. Die komplette Fertigstellung ist für 15. November geplant.

Voestalpine setzt österreichweit einzigartige Materialkombination ein

Mit dem Neubau setzt die Stadt auf eine in Österreich erstmals eingesetzte Materialkombination: walzplattierte Bleche mit tragfähigem Stahlkern und Edelstahldeckschicht. Diese Bauweise macht die neue Brücke besonders korrosionsbeständig und wartungsarm über viele Jahre. Produziert wurden die Bauteile von der voestalpine im Rahmen des CO₂-reduzierten „greentec steel“-Programms. Das Projektvolumen beträgt rund 1,14 Millionen Euro, ein Teilbetrag von 100.000 Euro kommt von LAT Nitrogen Linz GmbH.