Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Großer AK Schulartikel-Preischeck
© Apa

Sparen ist möglich

Großer AK Schulartikel-Preischeck

13.08.25, 14:55
Teilen

Die AK empfiehlt Preise zu vergleichen.

Der Konsumentenschutz der AK OÖ hat Preise für Schulartikel verglichen und zeigt große Einsparmöglichkeiten.

Sparen lässt sich spürbar bei teureren Einzelartikeln wie etwa bis zu vier Euro bei Füllfedern und bis zu fünf Euro für 24 Stück Jolly-Buntstifte oder Zirkel. Der gleiche Füller von Pelikan kostet 8,99 oder 12,99 Euro. Die Marken-Farbstifte sind schon um 18,79 Euro zu haben, im teuersten Fall muss man aber 23,99 Euro hinlegen, Schnellverstellzirkel gibt es um 4,79, aber auch um 9,99 Euro.

Marken- vs. No-Name-Produkte

Muster-Warenkörbe für die erste Klasse Volksschule kosten mit Markenartikeln zwischen 108,22 und 133,61 Euro, mit No-Name-Produkten 74,96 bis 122,75 Euro. Für Mittelschüler liegen die Markenpreise zwischen 153,98 und 194,98 Euro, die günstigeren Alternativen zwischen 110,34 und 183,99 Euro. Der günstigste Marken-Warenkorb ist in beiden Schulstufen billiger als die teuerste No-Name-Variante.

AK OÖ empfiehlt Preise zu vergleichen

Die AK empfiehlt, Preise zu vergleichen, auch wenn der Einkauf in einem Geschäft Zeit spart. Papierfachhandel bietet Beratung, teils kann die Einkaufsliste abgegeben und das fertige Paket später abgeholt werden. Umweltfreundlich ist der Kauf hochwertiger Produkte mit Ersatzteilen, da sie länger nutzbar sind und langfristig Geld sparen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden