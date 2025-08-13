Großer AK Schulartikel-Preischeck

Die AK empfiehlt Preise zu vergleichen.

Der Konsumentenschutz der AK OÖ hat Preise für Schulartikel verglichen und zeigt große Einsparmöglichkeiten.

Sparen lässt sich spürbar bei teureren Einzelartikeln wie etwa bis zu vier Euro bei Füllfedern und bis zu fünf Euro für 24 Stück Jolly-Buntstifte oder Zirkel. Der gleiche Füller von Pelikan kostet 8,99 oder 12,99 Euro. Die Marken-Farbstifte sind schon um 18,79 Euro zu haben, im teuersten Fall muss man aber 23,99 Euro hinlegen, Schnellverstellzirkel gibt es um 4,79, aber auch um 9,99 Euro.

Marken- vs. No-Name-Produkte

Muster-Warenkörbe für die erste Klasse Volksschule kosten mit Markenartikeln zwischen 108,22 und 133,61 Euro, mit No-Name-Produkten 74,96 bis 122,75 Euro. Für Mittelschüler liegen die Markenpreise zwischen 153,98 und 194,98 Euro, die günstigeren Alternativen zwischen 110,34 und 183,99 Euro. Der günstigste Marken-Warenkorb ist in beiden Schulstufen billiger als die teuerste No-Name-Variante.

AK OÖ empfiehlt Preise zu vergleichen

Die AK empfiehlt, Preise zu vergleichen, auch wenn der Einkauf in einem Geschäft Zeit spart. Papierfachhandel bietet Beratung, teils kann die Einkaufsliste abgegeben und das fertige Paket später abgeholt werden. Umweltfreundlich ist der Kauf hochwertiger Produkte mit Ersatzteilen, da sie länger nutzbar sind und langfristig Geld sparen.