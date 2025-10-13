Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Übung: Energiemangellage.

Für Ernstfall

Großübung in OÖ: Energiemangellage als Test für das Krisenmanagement

13.10.25, 12:01
Teilen

Am 16. Oktober trainiert Oberösterreich das Krisenmanagement bei europaweiter Stromknappheit. 

OÖ. Am 16. Oktober steht Oberösterreich im Zeichen der Krisenvorsorge: Unter dem Titel „Energiemangellage“ simuliert das Land eine europaweite Stromknappheit – ohne reale Abschaltungen oder Einschränkungen. Ziel ist es, das Zusammenspiel von Behörden, Energieversorgern und Einsatzkräften zu testen.

Lesen Sie auch

Geübt wird die Koordination und Kommunikation im Krisenfall, um im Ernstfall rasch und besonnen handeln zu können. „Nur wer vorbereitet ist, kann im Krisenfall richtig handeln“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer. An der Übung beteiligen sich Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Bundesheer und weitere Organisationen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden