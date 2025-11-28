Grottenbahn öffnet im Advent ihre Pforten

Die Zwerge in der Grottenbahn haben in der Nacht schon heimlich Kekse gebacken.

Linz. Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür und Drache Sebastian sowie die Grottenbahnbewohner sind schon ganz aufgeregt. Denn wie jedes Jahr öffnen sie am ersten Adventsonntag die Pforten zum „Advent wie im Märchen“. Im Zuhause der Zwerge und Märchenfiguren glitzert und glänzt es dann ganz besonders. Auf alle Besucher wartet ein buntes Programm mit Märchenerzählungen, Mitmachtheater, nostalgischem Standlmarkt am Märchenhauptplatz und mehr. In der Wunschecke können die Kinder ihre Wünsche verewigen.

„Ein Ausflug in das Reich der Märchen und Zwerge bietet eine schöne Gelegenheit, um sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Wie jedes Jahr warten im Advent viele zauberhafte Programmpunkte“, sagt LINZ AG-Vorstandsdirektorin Jutta Rinner.

Die Grottenbahn ist am 8. Dezember sowie an den vier Adventsonntagen 30. November, 7., 14. und 21. Dezember jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Besucher dürfen sich auf folgendes Programm freuen:

30. November: Märchenhafte Erzählrunden mit Momo Heiß & Helmut Wittmann

7. Dezember: Märchen von Ursula Laudacher & Michael Kurz an der Gitarre

8. Dezember: Lustiges Mitmachtheater mit Benny Barfuß

14. Dezember: Trollige Weihnachtsmärchen aus Salzburg

21. Dezember: Wiff-Jack, Hell & Frisch und Weihnachtsorchester

Die Vorstellungen beginnen jeweils um 11.30, 13.30 und 15.30 Uhr.

Verkürzte Wartezeit bis zum Christkind

Drachenzug „Lenzibald“ dreht auch am Mittwoch, 24. Dezember von 10 bis 15 Uhr seine Runden, um die Wartezeit bis zum Christkind zu verkürzen. Auf jedes Kind wartet an diesem Tag ein süßes Geschenk.