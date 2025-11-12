Grüne fordern 100 neue Bäume fürs Welldorado

Um das Freibad klimafitter zu machen, fordern die Welser Grünen zusätzliche Bäume im Welldorado.

Wels. Die Grünen fordern in der kommenden Gemeinderatssitzung die Pflanzung von 100 zusätzlichen Bäumen im Welser Freibad Welldorado. Ziel ist es, das Gelände klimafitter, gesünder und familienfreundlicher zu gestalten. „Auf den großen Liegeflächen fehlt es schlicht an Schatten“, so Alessandro Schatzmann. „An heißen Tagen ist das nicht nur unangenehm, sondern auch gesundheitlich bedenklich. Mehr natürliche Beschattung schützt vor Überhitzung und senkt das Hautkrebsrisiko – besonders bei Kindern.“

Neben dem gesundheitlichen Aspekt betonen die Grünen auch den Klimaschutz: Bäume kühlen die Luft, binden CO₂ und schaffen Lebensraum. Der Antrag sieht ausschließlich standortgerechte, klimaresistente Baumarten vor.