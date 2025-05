Haimbuchner: "Wir nehmen Familien Last von den Schultern"

Die Familienwerte-Studie 2025 zeigt: Familie bleibt für viele Menschen der wichtigste Halt. Doch Krisen und finanzielle Sorgen belasten die Haushalte zunehmend.

Trotz Dauerkrisen bleibt die Familie für zwei Drittel der Menschen ein zentraler Lebensinhalt – das zeigt der neue Familienwerte-Index 2025, der am Dienstag präsentiert wurde. Laut IMAS-Studie spüren viele Familien die wirtschaftlichen Belastungen stark, besonders durch steigende Lebenshaltungskosten, berufliche Unsicherheit und hohe Schulkosten.

© FPÖ

"Eltern tragen Verantwortung für ihre Kinder und kämpfen oft mit der Finanzierung von Alltäglichem wie Schulveranstaltungen oder Nachhilfe. Mit der Schulveranstaltungshilfe, Gratisliftkarten und Schulkostenbeihilfen nehmen wir den Familien zumindest einen Teil der Last von den Schultern". sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner bei der Präsentation des Werte-Indexes. Oberösterreich wird aus diesem Grund seine Unterstützung weiter ausbauen. Denn das Ziel ist es, trotz Krisen starke und lebenswerte Familienstrukturen zu sichern.

