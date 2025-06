Hinterstoder und Wurzeralm: 10 Millionen Euro für Infrastruktur-Offensive

Die Liftanlagen werden modernisiert, die Digitalisierungsoffensive vorangetrieben.

Hinterstoder. Die Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG investiert in den kommenden fünf Jahren insgesamt zehn Millionen Euro in die kontinuierliche Weiterentwicklung und Modernisierung der Infrastruktur. Ziel ist es, das Gästeerlebnis weiter zu steigern, den Ganzjahresbetrieb zu stärken und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig auszubauen.



„Wir investieren gezielt in eine zukunftsfitte Bergbahn-Infrastruktur, die Komfort, Effizienz und Nachhaltigkeit vereint“, betont Helmut Holzinger, HIWU-Vorstand. „Diese Mittel fließen in die Modernisierung insbesondere der Steuerungsanlagen, digitale Services, ökologische Maßnahmen und attraktive Sommerangebote.“



Die Investitionen erfolgen schrittweise bis 2030 und sollen die beiden Skigebiete als starke alpine Ganzjahresdestinationen positionieren. „Als regional verankertes Unternehmen ist es uns wichtig, nicht nur für unsere Gäste, sondern auch für die heimische Wirtschaft Impulse zu setzen“, so Holzinger weiter.

Trendprodukt Saisonkarten

„Immer mehr Gäste kommen Sommer wie Winter auf unsere Berge. Aus diesem Grund bieten wir mit der SunnyCard PLUS eine ganzjährige Saisonkarte für insgesamt drei Destinationen. Saisonkarten sind absolut im Trend, weil sie ein kostengünstiges Bergerlebnis für eine gesamte Saison oder das ganze Jahr ermöglichen“, so Helmut Holzinger. Der Trend zur Saisonkarte ist unaufhaltsam, mittlerweile werden rund 30% der Eintritte über Saisonkarten generiert (Werte aus der Wintersaison 24/25).Über das Wandern hinaus ist auch in diesem Sommer wieder viel los auf den heimischen Bergen. Vom Singletrail für Mountainbiker auf der Wurzeralm bis hin zu einzigartigen Events – wie dem traditionellen Almfest und Bergleuchten auf der Wurzeralm sowie den Sonnenaufgangsfahrten und den Bergyoga-Sessions in Hinterstoder.