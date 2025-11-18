Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
eyes and more eröffnet in Lentia City
© eyes + more

Neue Shops

In Linzer Shoppingcenter bald fünf (!) Optiker

18.11.25, 09:47
Teilen

In der Lentia City gibt es rund 50 Shopping- und Gastronomiebetriebe, der Branchenmix könnte vielfältiger sein. 

Linz. Wenn man durch die Lentia City in Linz-Urfahr bummelt, traut man seinen Augen nicht: Mit der der Optikerkette eyes + more eröffnet am ehemaligen Standort der Goldwelt in Kürze das fünfte Brillengeschäft - noch dazu genau neben Fielmann. Der Optiker Pearle vergrößert sich und zieht noch bis Jahresende um: Nur die Apotheke trennt dann die drei Brillengeschäfte nebeneinander. Hartlauer und Sehen!Wutscher komplettieren das Quintett.Auch in der Gastronomie gibt es einen Neuzugang: Aufgrund der aktuellen Lebensmittelpreise gibt es immer weniger All-You-Can-Eat-Buffets, in der LenitaCity hat jedoch kürzlich mit dem Jade Plaza im 1. Stock ein asiatisches Schlemmerlokal mit diesem Konzept eröffnet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

