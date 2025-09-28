Alles zu oe24VIP
Tag der Tracht
In Tracht bekommt man hier eine Gratis-Weißwurst

28.09.25, 12:40 | Aktualisiert: 28.09.25, 14:00
Heuer gibt es am Urfahranermarkt einen eigenen "Tag der Tracht". 

Linz. Tracht ist weit mehr als bloße Kleidung – sie verkörpert Traditionen und kulturelles Erbe. Am Urfahanermarkt ist Tracht ein sichtbares Zeichen von Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Am Dienstag, 30. September, wird eine Weißwurstparty in der Donaualm mit gratis Weißwurst für alle in Tracht von 19 bis 20 Uhr gefeiert. Anschließend wird ein Trachtenoutfit vom Heimatwerk verlost. 

Im großen Bierzelt steht zeitgleich, ab 19.30 Uh, das große Donaupokal-Catchen am Programm. 

Am Samstag, 4. Oktober, wird das Dirndlkleid beim "Tag der Tracht" nochmals ausgeführt: Von 11 bist 12 Uhr beim Frühschoppen mit Bieranstich moderiert von Günther Madlberger. Danach findet im großen Festzelt ab 12.30 Uhr eine Trachtenmodenschau mit Thalbauer Trachten statt.

