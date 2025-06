Inklusion am Arbeitsmarkt: OÖ setzt neue Maßstäbe

Arbeit ist ein zentraler Bestandteil gesellschaftlicher Teilhabe. Oberösterreich stärkt mit zahlreichen Maßnahmen die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung am Arbeitsmarkt.

Oberösterreich baut seine Vorreiterrolle in Sachen Arbeitsinklusion weiter aus: Mit der 2024 gegründeten Inklusions-Servicestelle wurde eine zentrale Anlaufstelle für Betriebe und Menschen mit Beeinträchtigung geschaffen. Seitdem wurden 91 Stellen akquiriert, 12 Personen fix vermittelt.

© Getty

Der Oö. Inklusionszuschuss von 1.336 Euro monatlich unterstützt Unternehmen beim Einstieg. Mit dem Projekt "Arbeit anders leben" in Kooperation mit der Essl Foundation wird bewusst gemacht, dass Inklusion kein Sozialprojekt, sondern wirtschaftlicher Vorteil ist. Der Unternehmensdialog am 25. Juni im dm-Zentrum Enns beleuchtet Chancen inklusiver Beschäftigung – unter anderem mit einem Live-Impuls von Walgreens-Pionier Randy Lewis aus den USA. Ziel bleibt: Menschen mit Beeinträchtigung gezielt in den ersten Arbeitsmarkt integrieren – durch Matching, Schulung und nachhaltige Begleitung.