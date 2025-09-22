Alles zu oe24VIP
Alina Bock kommt in den Linzer Posthof.

Lachen garantiert

Instagram-Star live auf der Bühne: Alina Bock

22.09.25, 12:02
Alina Bock ist mit ihrer One-Woman-Show in Linz zu Gast. 

Linz. Alina Bock, bekannt durch ihre viralen Instagram-Charaktere, kehrt mit ihrer One-Woman-Comedy-Show zurück auf die Bühne. Die gebürtige Deutsche lebt seit 2012 in Los Angeles und arbeitete dort u. a. in renommierten Comedy-Theatern wie The Groundlings oder dem Upright Citizens Brigade Theatre.

In ihrer Show „Vom Dorf nach Hollywood“ schlüpft sie in verschiedenste Rollen – von bekannten Online-Figuren bis zu brandneuen Charakteren. Nach ausverkauften Shows 2024 geht sie 2025 erneut auf Tour und macht am 4. November Halt im Posthof. Der Comedy-Abend ist ein humorvoller Blick auf das Leben zwischen zwei Welten – ländlich, schrill, authentisch.

