Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
18 Hektar Wald wurden vernichtet.

Wegen Waldschutz

Gericht stoppt weitere Waldrodung in Ohlsdorf

22.09.25, 11:52
Teilen

Das Asamer-Projekt ist endgültig gescheitert.

Ohlsdorf. Das Bundesverwaltungsgericht hat den Ausbau der Asamer Kieswerke in Ohlsdorf endgültig gestoppt. Damit wird die erste negative Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) des Landes bestätigt. Geplant war, weitere sieben Hektar Wald zu roden – zusätzlich zu den bereits ohne rechtliche Grundlage abgeholzten 18 Hektar.

Der Wald darf nicht weiter gerodet werden.
© ORF

Schutz der Natur ist größer als Industrie-Interessen

Das Gericht begründet seine Entscheidung mit dem klaren Vorrang öffentlicher Umweltinteressen gegenüber wirtschaftlichen Interessen. Die Schutzfunktion des Waldes könne durch Ersatzaufforstung nicht zeitgerecht kompensiert werden. Der erhöhte Kiesbedarf sei laut Gericht durch andere Projekte abdeckbar. Für Umweltlandesrat Kaineder (Grüne) ist der Richterspruch ein Meilenstein zugunsten des Naturschutzes. Ein Einspruch ist nicht mehr möglich – der Entscheid ist endgültig. Damit bleibt der geplante weitere Kahlschlag im Betriebsbaugebiet Ehrenfeld II untersagt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden