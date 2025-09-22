Alles zu oe24VIP
Wie geht es mit der Nibelungebrücke für Radfahrer weiter?

Lösung für Radfahrer

Nibelungenbrücke: Wie geht es weiter?

22.09.25, 11:44
Chaos um Linzer Nibelungenbrücke: Grüne fordern Antworten zur versprochenen Radweg-Lösung. 

Linz. Nach dem überstürzten Ende des provisorischen Radwegs auf der Nibelungenbrücke im April wurde von Bürgermeister Dietmar Prammer eine Expertengruppe zur Evaluierung aller Varianten angekündigt – passiert ist seither wenig. Die Grünen Linz wollen nun per offizieller Anfrage wissen, was dieses Gremium bisher konkret getan hat. Wer gehört der Runde an? Gibt es einen Zeitplan?

„Der Radweg auf der Westseite ist zu schmal und gefährlich. Eine sichere Lösung ist längst überfällig“, so Klubobmann Helge Langer. "Das Ziel muss eine zeitgemäße, alltagstaugliche Lösung für beide Seiten der Brücke sein." Die Grünen fordern Transparenz und endlich Fortschritte für Radfahrer in Linz.

