Falscher Polizist wollte Strafe kassieren
Täter ausgeforscht

Falscher Polizist wollte Strafe kassieren

22.09.25, 11:32 | Aktualisiert: 22.09.25, 13:12
Ein 79-jähriger Biker gab sich als Polizist aus und wollte von einer Autofahrerin 70 Euro kassieren, weil sie angeblich zu schnell gefahren sei.

Kärnten. Der Pensionist fuhr am Sonntag gegen 11.50 Uhr auf der St. Jakober Straße in Ebenthal (Bezirk Klagenfurt) mit seinem Motorrad hinter dem Auto einer 31-Jährigen und wollte sie mittels Armzeichen zum Anhalten bringen.

Die junge Lenkerin fuhr aber weiter bis zu ihrem Fahrziel in Ebenthal, wo der Motorradfahrer neben ihr anhielt und sich als Polizist ausgab. Er verlangte 70 Euro wegen Schnellfahrens von der Einheimischen. Als sie ihn aufforderte, sich mit einem Polizeiausweis auszuweisen, fuhr der 79-Jährige davon. Die 31-Jährige erstattete sofort Anzeige. Die Polizei konnte den Biker ausforschen, der Senior ist jedoch zur Tat nicht geständig. Er wurde angezeigt.

