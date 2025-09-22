Alles zu oe24VIP
Wienerin wollte in Almhütte Sterne betrachten und stürzte aus Fenster
24-Jährige verletzt

Wienerin wollte in Almhütte Sterne betrachten und stürzte aus Fenster

22.09.25, 11:36
Die Wienerin erlitt bei dem schrecklichen Sturz schwere Verletzungen und musste per Notarztheli ins Krankenhaus geflogen werden.

Kärnten. Zu dem dramatischen Unfall kam es am Samstag im Gemeindegebiet von Oberdrauburg (Bezirk Spittal an der Drau). Die 24-Jährige aus Wien wanderte gemeinsam mit ihrem Bruder und dessen Freundin zu einer Hütte, auf rund 2.300 Metern Seehöhe, in der Kreuzeckgruppe.

Gegen 22.30 Uhr ging die Gruppe ins Schlaflager im Dachboden. Laut Polizei wollte die 24-Jährige durch ein Fenster den Sternenhimmel betrachten. Dabei dürfte sie das Gleichgewicht verloren haben und stürzte durch das offene Fenster rund sechs Meter in die Tiefe.

Dabei wurde die Wienerin schwer verletzt. Die Hüttenwirtin alarmierte sofort die Rettungskräfte. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die Verletzte vom Notarzthubschrauber C14 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

