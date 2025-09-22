35-Jähriger schlug Ex-Freundin Zahn aus und raubte sie aus

Attacke auf offener Straße: Ein Serbe ging auf seine Ex-Freundin (23) los und überfiel sie. Das Opfer wurde verletzt

Wien. Die brutalen Szenen ereigneten sich am Sonntag gegen 19 Uhr auf der Gumpendorfer Straße in Wien-Mariahilf. Der 35-jährige Serbe soll seiner Ex-Freundin mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihr dabei einen Zahn zum Teil abgebrochen haben. Anschließend soll er ihr die Handtasche entrissen haben und damit geflüchtet sein.

Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Die Uniformierten konnten den Verdächtigen zwar zunächst nicht fassen, fanden jedoch die geraubte Handtasche. Im Zuge der weiteren Befragung gab die 23-Jährige an, dass der Angreifer sie auch mit dem Umbringen bedroht habe und bereits eine Woche zuvor geschlagen habe. Während des Gesprächs mit den Beamten deutete das Opfer plötzlich auf die gegenüberliegende Straßenseite, wo der Verdächtige stand. Der Serbe wurde sofort festgenommen.