Wiener stürzte und bedrohte helfende Passanten mit Pistole

Ein völlig betrunkener Nachtschwärmer (43) stürzte auf offener Straße. Als ihm Passanten zur Hilfe eilten, zog er eine Schreckschusspistole.

Wien. Der 43-Jährige verlor in der Nacht auf Montag gegen 1.45 Uhr in der Pastorstraße in Floridsdorf offenbar das Gleichgewicht und stürzte. Ein 18-jähriger Passant sah den Unfall und eilte dem Wiener, der sich im Gesicht verletzt haben soll, gemeinsam mit seinem Bruder und zwei Freunden zu Hilfe.

Plötzlich zog der Verletzte eine Schreckschusspistole und bedrohte damit den 18-Jährigen. Die alarmierte Polizei rückte sofort aus und nahm den 43-Jährigen fest. Zudem stellten die Beamten die Schreckschusspistole sicher. Ein Alkovortest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Darüber hinaus hatte der Verdächtige laut Polizei bereits ein Waffenverbot. Bei der Vernehmung gab der Wiener an, dass er sich an keine Bedrohung erinnern könne. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.