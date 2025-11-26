Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Nyala-Bock Luki
© Zoo Linz

Im Zoo Linz

Junger Nyala-Bock Luki musste eingeschläfert werden

26.11.25, 10:37
Teilen

dddd

Linz. "Heute müssen wir eine Nachricht mit euch teilen, die uns allen im Zoo Linz sehr schwerfällt: Unser junger Nyala-Antilopenbock Luki musste am Wochenende - schweren Herzens und nach tierärztlicher Abwägung - erlöst werden, um ihm Leid zu ersparen", hat der Linzer Zoo am Mittwoch auf Instagram gepostet. Luki war für seine neugierige, liebevolle Art bekannt. "Sein Platz in unserer Herde und in unseren Herzen bleibt unvergessen", so die Tierliebhaber. 

Der Tiergarten am Pöstlingberg hat auch in der Winterzeit täglich geöffnet. Diesen Sonntag, 30. November, wird wieder von 11 bis 16 Uhr der Bratwürstelsonntag ausgerufen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden