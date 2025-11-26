Junger Nyala-Bock Luki musste eingeschläfert werden

dddd

Linz. "Heute müssen wir eine Nachricht mit euch teilen, die uns allen im Zoo Linz sehr schwerfällt: Unser junger Nyala-Antilopenbock Luki musste am Wochenende - schweren Herzens und nach tierärztlicher Abwägung - erlöst werden, um ihm Leid zu ersparen", hat der Linzer Zoo am Mittwoch auf Instagram gepostet. Luki war für seine neugierige, liebevolle Art bekannt. "Sein Platz in unserer Herde und in unseren Herzen bleibt unvergessen", so die Tierliebhaber.

Der Tiergarten am Pöstlingberg hat auch in der Winterzeit täglich geöffnet. Diesen Sonntag, 30. November, wird wieder von 11 bis 16 Uhr der Bratwürstelsonntag ausgerufen.