"Kein Mensch ist ein Fehler im System"

„So wie du bist, bist du gut genug. Und zwar seit dem Tag deiner Geburt.“ Ali Mahlodji ist Co-Founder von whatchado, Europäischer Jugendbotschafter und Autor - und kommt bald nach Linz.

Linz. Heute fällt der Startschuss für eine breit angelegte Antirassismus-Kampagne der Stadt Linz. Unter dem Titel „Miteinander Linz – Für Respekt. Für Vielfalt. Ohne Rassismus“ setzt die Landeshauptstadt damit ein deutliches Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung. Ziel ist es, Bewusstsein zu schaffen, Diskriminierung sichtbar zu machen und die Vielfalt in der Stadtgesellschaft aktiv zu stärken.

"Jede und jeder Einzelne kann etwas gegen Ausgrenzung tun", sagt Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ), der mit einer gebürtigen Ukrainerin liiert ist.

Höhepunkt des Maßnahmenbündels ist ein Abschlussevent für 180 Schüler und Pädagogen zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember in der Linzer Tabakfabrik. Bei diesem wird Speaker Ali Mahlodji eine Keynote halten und sich im Speziellen dem Thema Rassismus widmen.