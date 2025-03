KI-gestütztes Tool erleichtert Lieferkettenbewertung

Wirtschaft profitiert von neuem Tool.

Der Verein Netzwerk Logistik (VNL) präsentiert einen Lieferkettenmonitor, der besonders KMU unterstützt. Das Tool basiert auf einer KI des Start-ups Prewave und erstellt anhand diverser Parameter eine Bewertung von Lieferanten. Es ergänzt den Austrian Supply Chain Pressure Index (ASCPI) und liefert gezielte Infos zu einzelnen Betrieben. Die Entwicklung basiert auf Erfahrungen aus der Pandemie.

