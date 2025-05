Klingende Blockbuster: Hans Zimmer live in Linz

Hollywood-Feeling mitten in Linz: Morgen um 16 Uhr verwandelt sich das Brucknerhaus in einen Konzertsaal für Filmmusikfans.

Alle, die sehr spontan sind, haben am 13. Mai um 16 Uhr im Brucknerhaus die Möglichkeit, sich von "The Music of Hans Zimmer & Others" im Linzer Brucknerhaus in die Welt der Filmmusik entführen zu lassen. Das Hollywood Film Orchestra präsentiert Blockbuster-Soundtracks von "James Bond" über "König der Löwen" bis "Dune". Star-Solisten sorgen für emotionale Momente, Lichtshows und Filmausschnitte für Gänsehaut. Mit dabei: Werke von Ennio Morricone und Klaus Badelt. Ein Muss für Film- und Musikfans jeden Alters. Es sind noch Resttickets auf oeticket.com erhältlich.

Lesen Sie auch



















Nur halbes Jahr Haft für Horror-Überfall auf Autofahrer

Ein 23-Jähriger setzte sich in fremdes Auto, verlangte Bargeld und Pkw, verprügelte den Lenker krankenhausreif, ist bis heute nicht wirklich einsichtig - und muss nur ein halbes Jahr hinter Gitter.

























Erstes Baby! Deutsch-Rapper 18 Karat wird im Gefängnis Papa

Seine Gattin postete ein Ultraschall-Bild auf Instagram und verriet: "Es wird ein Mädchen!" - die Kleine soll genau am Geburtstag des Rappers zur Welt kommen.

























Studie enthüllt die (un)beliebtesten Inseln Europas

Von dramatischen Felsküsten in Italien über griechische Inselträume bis hin zum sonnenverwöhnten Spanien – Europas Inselvielfalt ist vor allem im Sommer atemberaubend. Doch manche dieser Paradiese sind in der Hochsaison einfach zu gut besucht.