"Konsumenten warten auf bessere Zeiten“: Noch weniger Käufe als im Vorjahr

Es gibt düstere Aussichten für den Einzelhandel.

OÖ Eine neue Umfrage der Johannes Kepler Universität (JKU) zeigt, dass Konsumenten im Einzelhandel weiterhin sparen. Mehr als die Hälfte der Befragten plant, in diesem Jahr noch weniger auszugeben als im Vorjahr. Diese Zurückhaltung der Konsumenten wird folglich die wirtschaftliche Erholung weiter verzögern, denn die Nachfrage bestimmt die Produktion. Die Umfrage der JKU verdeutlicht auch, dass Konsumenten verstärkt auf Rabattaktionen achten. Besonders bei Elektrogeräten und Bauartikeln gaben rund 44 Prozent der Befragten an, weniger auszugeben. Auch bei Kleidung und Sportartikeln ist man zurückhaltend. „Konsumenten warten auf bessere Zeiten“ , erklärt Christoph Teller, Leiter des Instituts für Handel, Absatz und Marketing an der JKU gegenüber dem ORF.