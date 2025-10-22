Alles zu oe24VIP
KTM produziert künftig GasGas in OÖ.

KTM holt GasGas-Produktion nach Mattighofen

22.10.25, 13:35
Der oberösterreichische Motorradhersteller KTM verlegt die Produktion der Marke GasGas von Spanien nach Mattighofen. 

Mattighofen. KTM holt die Fertigung seiner Marke GasGas aus Spanien nach Oberösterreich. Das Werk in Barcelona wird geschlossen, die Produktion künftig in Mattighofen gebündelt. Dadurch sollen Prozesse effizienter und Kompetenzen stärker vernetzt werden, so das Unternehmen. Von den rund 300 Beschäftigten in Spanien seien 20 direkt betroffen, eine Personalaufstockung in Mattighofen sei jedoch nicht nötig.

Die Marke GasGas bleibt ebenso wie der Standort Spanien erhalten. Seit 2019 gehört GasGas zur KTM-Gruppe, gemeinsam mit Husqvarna und KTM. Mit der Verlagerung stärkt der Konzern seinen oberösterreichischen Hauptstandort nachhaltig.

