LIDO Sounds: Aufbau bereits im vollen Gange

Das Lido Sounds Festival ist ein genreübergreifendes Festival, das vom 27. bis 29. Juni in Linz-Urfahr stattfindet.

Linz. Am 27. Juni startet in Linz das dreitägige LIDO SOUNDS Festival - heuer nur mit einer Bühne. Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) freut sich schon auf den Eröffnungstag, besonders auf die Kölner Band AnnenMayKantereit mit Frontman Henning May mit der markanten, rauen Stimme. Die Vorbereitungen für den Aufbau der beeindruckenden Infrastruktur auf der Linzer Donaulände sind bereits Mitte der Woche gestartet. Unzählige Arbeiter sind im Einsatz, um die Bühne, sanitäre Anlagen, Gastronomiebereiche und Sicherheitseinrichtungen zu errichten.

© Mike Wolf ×

Am Samstag ist das französische Elektro-Duo Justice Headliner. Davor spielen CA7RIEL &Paco Amoroso, die zuletzt mit Coachella-Auftritten und Millionen-Views bei "Tiny Desk" international für Aufsehen sorgten.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Deutschrap: Als Headliner wird einer der erfolgreichsten Rapper im deutschsprachigen Raum, RAF Camora, nach Linz geholt.Es sind noch Tickets für alle drei Tage erhältlich.