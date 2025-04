LIDO SOUNDS in Linz schrumpft auf eine Bühne zusammen

Ende Juni wird nur noch eine Bühne bespielt.

Linz. Am LIDO SOUNDS von 27. bis 29. Juni am Urfahranermarkt-Gelände in Linz-Urfahr wird es heuer nur noch eine Bühne geben. Im Vorjahr musste man sich noch zwischen zwei Bühnen entscheiden, z.B. zwischen Deichkind und Parov Stelar, die zeitgleich gespielt haben. "Als junges Festival in seiner dritten Saison sind wir stets bemüht, uns auszuprobieren, neu aufzustellen und an Gegebenheiten anzupassen und präsentieren euch all unsere Acts diesmal auf einer Bühne. Die Kartenpreise bleiben in der aktuellen Preisstufe und damit unter jenen der Vorjahre", hat das Festivalteam die Schrumpfung am Karfreitag auf Facebook bekannt gegeben.

© Lido Sounds ×

Und als Trost auch noch Act-Neuankündigungen: "Die Indie-Pop-Sensation Jeremias lässt sich einen Abstecher nach Linz nicht entgehen. In Wien füllen die Herren aus Hannover heuer gleich dreimal die Hallen bis auf den letzten Platz – nun kann man ihnen auch am LIDO lauschen. Außerdem am Start die britisch-südafrikanische Sängerin Kenya Grace, die uns Dank ihres milliardenfach gestreamten Überhits „Strangers“ schon länger nicht mehr aus dem Ohr geht und die Schwedin Dottie Andersson, die als eine der großen musikalischen Hoffnungen ihrer Heimat gilt.Ihr Kommen zugesagt haben außerdem das deutsche Spaß-Punk-Quintett Das Lumpenpack, die heimischen Durchstarter bzw. Überflieger FRINC und BAC sowie unsere famose Contest-Siegerin Sovie."Damit stehe das Line-Up für 2025 – mit Ausnahme eines Samstag-Acts.