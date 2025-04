Linz bekommt Wasserspaß für alle: Neuer Aquapark geplant

Pünktlich zur Sommersaison 2025 sorgt die LINZ AG für spritzigen Freizeitspaß: Am Pichlinger See entsteht ein neuer Aquapark für Kinder, Jugendliche und Familien.

Die LINZ AG errichtet am Pichlinger See einen modernen Aquapark – mit 28 schwimmenden Attraktionen auf 1.800 m² und Platz für bis zu 190 Personen. Spiel, Sport und Sicherheit stehen im Mittelpunkt des Konzepts, das vor allem junge Menschen ansprechen soll. Bürgermeister Dietmar Prammer lobt den neuen Impuls für die Freizeitgestaltung. Auch LINZ AG-Generaldirektor Erich Haider sieht im Projekt einen Beitrag zur Lebensqualität: "Spaß und Sicherheit – das ist unser Anspruch." Die Eröffnung ist rechtzeitig vor den Sommerferien 2025 geplant. Der Aquapark wird zu einem weiteren Highlight für ein lebenswertes, aktives Linz direkt am Wasser.

