Linz feiert am Samstag an der Donau in Urfahr

Man kann sich den Steckerlfisch an den Alturfahr-Strand mitnehmen.

Linz. An der Linzer Donaulände in Urfahr finden am Samstag, 24. Mai, zwei Events zeitglich statt.

Der Kulturverein Strandgut lädt wieder zum Grätzlfest in die Ottensheimer Straße 25. Von 15 bis 22 Uhr wird Live-Musik von Skip it!, Kitty Cat & the Ugly Heads, Kravali und Apricity gespielt.

Es locken Bier- und Weinbar, Biergartl-Schmankerl und Steckerlfisch. Der Eintritt ist frei, der Verein freut sich über Spenden.

Party-Veranstalter Sigi Goufas geht mit seiner Street Food Tour ins zehnte Jubiläumsjahr und baut bis 25. Mai wieder am schattigen Grünstreifen zwischen Jahrmarktgelände und Donauufer sein kleines Gastro-Dorf mit 20 Foodtrucks mit Köstlichkeiten aus aller Welt auf. „Zusätzlich gibt’s Musik, Atmosphäre und viele Überraschungen für die ganze Familie!“, verspricht Goufas. Bei freiem Eintritt von 11 bis 22 Uhr geöffnet.